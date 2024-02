Novo Nordisk hat am Mittwoch seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr sowie einen Ausblick auf 2024 veröffentlicht. Zudem kündigte der dänische Konzern ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 20 Milliarden dänischen Kronen an. An der Börse kam dies gut an, die Aktie erreichte einen neuen Rekord. Dann setzten jedoch erste Gewinnmitnahmen ein.Die Aktie von Novo Nordisk kletterte am heutigen Donnerstag bis auf 795,70 dänische Kronen und damit auf den nächsten neuen Rekordstand. Das Niveau ...

