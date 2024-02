Hamburg (ots) -- Neue Kampagne macht Lust auf Ausbildung bei EDEKA- Ansprache der Generation Z in bekannter "Money Scam-Manier"- WhatsApp-Karrierekanal informiert über EDEKA-AusbildungsmöglichkeitenParallel zur Vergabe der Halbjahreszeugnisse startet EDEKA heute die neue Online-Ausbildungskampagne "Komm in die Gruppe". Dabei zeigt der Lebensmittelhändler der Gen Z auf ironische Weise, welchen Lifestyle Azubis bei EDEKA haben könnten. Das zeitgemäße Thema der Kampagne: "Money Scam"! Gemeint sind damit Werbevideos, in denen meist junge Männer mit "diesem einfachen Trick" oder "dem richtigen Mindset" ködern und schnellen Reichtum versprechen. Die EDEKA-Kampagne greift dieses Format mit der Kunstfigur "Jeremy" auf und zeigt die vielfältigen Möglichkeiten einer Ausbildung bei EDEKA. Der Kampagnen-Spot (https://www.youtube.com/shorts/bH2DmGDjR7k), Memes und Job Tag-Ons werden auf den Kanälen @edekakarriere (Facebook (https://www.facebook.com/edekakarriere/), Instagram (https://www.instagram.com/edekakarriere/)) sowie @edeka (Tiktok (https://www.tiktok.com/@edeka)) veröffentlicht.Nie wieder kleine Brötchen backenDer für die neue EDEKA-Kampagne ins Leben gerufene fiktive Charakter "Jeremy Kreulig" (weißes Poloshirt, Silberkettchen, Fake-Rolex) kennt sie - die Tricks, wie junge Menschen erfolgreich werden können: mit einer Ausbildung bei EDEKA! Hier kann die Gen Z etwa in der Frischeabteilung eines EDEKA-Marktes "jeden Tag ihr Hack machen" oder im Logistikbereich mit "Import Export Dies Das!" glänzen. Mit einer Ausbildung in einem der EDEKA-Backwerke muss man zudem "nie wieder kleine Brötchen backen". Die ironische Kampagne richtet sich an junge Talente und preist die unerwartet vielen Vorteile einer Ausbildung bei EDEKA an.WhatsApp als weiterer KampagnenkanalIm Rahmen der Ausbildungskampagne startet EDEKA zudem den WhatsApp-Kanal "EDEKA Karriere (https://whatsapp.com/channel/0029VaFPFzB4inoyRmpcvm0m)". Kampagnentestimonial Jeremy motiviert darauf potentielle Bewerber:innen mit allen Mitteln dazu, auch Teil der erfolgversprechenden EDEKA-Gruppe zu werden. Die Abonnent:innen des WhatsApp-Kanals werden mit kurzen Videos, Sprachnachrichten und motivierenden Mantra-Bildern von Jeremy über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei EDEKA informiert.Weitere Informationen zur Ausbildung bei EDEKA gibt es unter: www.ausbildung.edekaEDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.500 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2022 mit rund 11.100 Märkten und rund 408.900 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 66,2 Mrd. Euro. Mit rund 19.300 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/5704885