Die meistgehandelten Produkte: Anleger beim DAX® gespalten - Adidas Shorts gefragt

Der DAX® startete heute Morgen mit einem Minus bei 16.834,13 Punkten in den Handel. Im Laufe des Vormittags konnte der DAX® diese Verluste teilweise aufholen und stieg bis auf ein Tageshoch von 16879,65 Punkten. Die FED ließ gestern den Leitzins wie erwartet unverändert und betonte, dass sie noch bereit sind die Zinsen zu senken. Laut Euwax sind die Anleger über die weitere Marktentwicklung gespalten.

Unter den aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten an der Euwax befanden sich drei Short- und ein Long-Produkt auf den DAX. Bei den Optionsscheinen waren es drei Long- und ein Shortprodukt auf den DAX. Bei den Faktor-Optionsscheinen war heute ein Shortprodukt auf die Adidas-Aktie zu finden. Adidas hat überraschend einen Gewinn erzielt, obwohl Verluste erwartet wurden. Der Kurs brach jedoch ein, da der Ausblick des Konzernchefs sehr verhalten ausfiel.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD12U0 6,23 16858,49999 Punkte 16252,657887 Punkte 27,08 Open End DAX ® Put HR6V4H 4,91 16858,49999 Punkte 17327,759927 Punkte 34,29 Open End DAX ® Put HC5S5S 15,19 16858,49999 Punkte 18370,318124 Punkte 11,09 Open End DAX ® Put HC5P9H 6,35 16858,49999 Punkte 17475,619291 Punkte 26,61 Open End Nasdaq-100® Call HD1SSS 6,19 17137,235791 Punkte 16591,987429 Punkte 25,79 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.02.2024; 11:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37PV 15,76 16864,99998 Punkte 15400,00 Punkte 10,70 12.03.2024 DAX ® Call HC37PY 12,93 16864,99998 Punkte 15700,00 Punkte 13,05 12.03.2024 DAX ® Put HC37SZ 4,20 16864,99998 Punkte 17200,00 Punkte 40,11 12.03.2024 DAX ® Call HD1RN6 6,80 16864,99998 Punkte 16300,00 Punkte 24,78 27.02.2024 Allianz SE Call HC1S64 1,53 247,425 EUR 240,00 EUR 16,22 19.06.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.02.2024; 11:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HD275V 9,48 16864,49999 Punkte 17242,8298 Punkte -25 Open End DAX ® Long HD0USB 17,82 16864,49999 Punkte 16568,307142 Punkte 25 Open End DAX ® Short HC8E78 6,0199 16864,49999 Punkte 18111,776788 Punkte -7 Open End DAX ® Long HC0556 22,59 16864,49999 Punkte 16062,40647 Punkte 10 Open End Adidas AG Short HD0VUX 13,0399 165,64 EUR 181,411681 EUR -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.02.2024; 11:45 Uhr

