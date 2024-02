Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die schwedische Riksbank hat heute um 8:30 Uhr GMT ihren ersten Zinsentscheid des Jahres 2024 bekannt gegeben, so die Experten von XTB.Es sei erwartet worden, dass die Zinssätze unverändert bleiben würden, wobei der Leitzins bei 4,00% verbleibe. In einer Erklärung habe die Bank jedoch darauf hingewiesen, dass der Leitzins früher als auf der November-Sitzung angedeutet gesenkt werden könnte und dass eine Zinssenkung in der ersten Jahreshälfte nicht auszuschließen sei. ...

