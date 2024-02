München (www.anleihencheck.de) - Das Federal Open Market Committee hat die Leitzinsen unverändert bei 5,25 bis 5,50 Prozent belassen, wie es ja bereits im Vorfeld erwartet wurde, so Eric Winograd, Director - Developed Market Economic Research bei AllianceBernstein (AB).Interessant sei jedoch, dass die Währungshüter die Möglichkeit von Zinssenkungen in Aussicht gestellt hätten - auch wenn sie betont hätten, dass die endgültige Entscheidung zum Beginn des Lockerungszyklus aktuell noch nicht gefallen sei. Das Komitee sei also durchaus gewillt, die Zinsen zu senken, jedoch aktuell noch nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Es gebe weiterhin die Sorge, dass die Inflation, obwohl deutlich niedriger als zuvor, sich bei einer Marke von über 2,0 Prozent festsetzen könnte. Die Währungshüter wollten auf jeden Fall sicherstellen, ihre Zielmarke zu erreichen. Aktuell scheine das Komitee noch nicht zu dem Schluss zu kommen, dass die Geldpolitik lange genug restriktiv gewesen sei, um dies zu gewährleisten. FED-Chef Jerome Powell habe angedeutet, dass die FED noch nicht von einer Zinssenkung im März ausgehe. Er schließe es zwar nicht aus, aber es sei wahrscheinlich, dass es mehr als zwei Monate zusätzliche Inflationsdaten benötige, um die erste Senkung auszulösen. ...

