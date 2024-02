Hannover (www.anleihencheck.de) - Das FOMC kam am gestrigen Tage zu seiner ersten Notenbanksitzung des gar nicht mehr so jungen Jahres zusammen und "konferierte" über das weitere Vorgehen der FED, so die Analysten der Nord LB.Wie allseits erwartet, belasse sie die FED Funds Target Rate bei 5,25% bis 5,50% und setze damit den Kurs des Abwartens fort. Außerdem werde die Abschmelzung der Bilanzsumme fortgesetzt und damit das Rad der Kapitalmarktintervention zurückgedreht. Viel wichtiger für die Märkte sei aber eine Indikation darüber gewesen, wann es denn nun endlich mit den Leitzinsen wieder runtergehen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...