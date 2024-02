© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Rheinmetall kauft in Rumänien zu und rechnet mit einem Umsatzzuwachs im dreistelligen Millionenvolumen.Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass er die Mehrheit am rumänischen Fahrzeughersteller Automecanica Medias übernimmt, um seine Präsenz als Hersteller von Militärfahrzeugen auszubauen. Rheinmetall wird nach eigenen Angaben über die Konzerntochter Rheinmetall Landsysteme 72,5 Prozent an dem Unternehmen halten, die restlichen Anteile verbleiben in privater Hand. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Mittelfristig sieht der Konzern durch die Akquisition ein jährliches Umsatzpotenzial von rund 300 Millionen Euro und rechnet bis 2024 mit einem …