© Foto: Plug Power



Positive Nachrichten und Analystenstimmen beflügeln derzeit die Plug-Power-Aktie. Werden Shortseller am Ende doch noch bluten?Plug Power hat am Dienstag die ersten Lieferungen von Wasserstoffkraftstoff an Amazon und Walmart verschickt - ein Meilenstein, von dem CEO Andy Marsh nach eigenen Angaben seit einem Jahrzehnt träumt. Walmart und Amazon verwenden mit erneuerbarem Strom erzeugten Wasserstoff als Treibstoff für Maschinen wie Gabelstapler. Laut dem Wasserstoff-Spezialisten ist die Anlage in Georgia die erste ihrer Art in den USA. In einem Interview am Dienstag sagte Marsh, er sei zuversichtlich, dass das Unternehmen bis zum Ende des Jahres in einer starken Position sein werde, aber die …