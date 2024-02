Die Aktien von Texas Instruments sind am Vortag nach dem US-Leitzinsentscheid weiter unter Druck geraten und mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen. Aktuell befinden sich die Titel bereits direkt in der Ichimoku-Wolke im Tageschart. Gelingt den Bullen noch ein Comeback oder trübt sich die Lage weiter ein? Am Vortag hieß es im Insight: "Die Papiere rutschten doch weiter ...

