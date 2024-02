Heute im gabb: Um 12:36 liegt der ATX mit +0.84 Prozent im Plus bei 3486 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 1.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +1.24% auf 26.575 Euro und Frequentis mit +1.13% auf 26.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16867 (+0.37%, Ultimo 2023: 16751, 0.69% ytd). - News zu AT&S, Bawag, CA Immo, RWT, Buwog, Research zu Pierer Mobility, Erste Group, RBI- Nachlese: FMA zu Execution Only, Matejka mit bullishem Ausblick- Unser Robot sagt: Immofinanz, VIG, Addiko Bank und weitere Aktien auffällig- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Hypo OÖ, Buwog, Admiral Sportwetten- Börsegeschichte 1.2.: Marinomed, Agrana, Do&Co- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last gabb, +0.06% ytd, +74.20% seit Start 2013 - ...

