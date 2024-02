Uranium Energy (WKN: A0JDRR) ist bisher einer der großen Börsengewinner des Jahres 2024. Im Januar konnte der Wert 27% zulegen und am Donnerstag geht es weitere 6,5% nach oben. Das treibt die Aktie jetzt an: Uranium Energy vorgestellt Uranium Energy beschäftigt sich mit der Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Uran- und Titankonzentraten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Paraguay. Das Unternehmen, das früher Carlin Gold hieß, besitzt ...

