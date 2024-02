Die DocMorris-Aktie (WKN: A0Q6J0) ist in letzter Zeit einfach nicht zu bremsen. In den vergangenen drei Monaten hat sich der Kurs der Online-Apotheke mehr als verdoppelt. Was steckt hinter dem phänomenalen Rebound? DocMorris vorgestellt Die DocMorris AG mit Sitz in der Schweiz vertreibt Arzneimittel und ist Europas größte Versand-Apotheke. Neben dem Versandhandel von Medikamenten in Deutschland und der Schweiz betreibt DocMorris auch einen Marktplatz ...

