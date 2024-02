Mainz (ots) -Der internationale Kreditversicherer Coface verstärkt sein Engagement im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR). Das Unternehmen ist der Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) beigetreten, hat die Principles for Responsible Investment (PRI) unterzeichnet und bekennt sich somit zum Pariser Klimaabkommen und zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts.Die im September 2019 unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ins Leben gerufene NZAOA ist eine Gruppe internationaler institutioneller Anleger, die sich verpflichtet haben, ihre Anlageportfolios bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Die PRI ist eine globale Initiative, die ebenfalls von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde und Unternehmen dazu ermutigt, Umweltaspekte in ihren Investitionspraktiken zu berücksichtigen. Mit dem Beitritt zur Net-Zero Asset Owner Alliance verpflichtet sich die Coface zu folgenden Maßnahmen:- Aktives Management des Anlageportfolios, indem die 20 Hauptverursacher von Emissionen dazu angehalten werden, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren- Verringerung des CO2-Fußabdrucks ihres Investitionsportfolios um 30 Prozent bis 2025 und um mindestens 40 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 2020- Nachweis von Fortschritten bei der Finanzierung der Energiewende gegenüber der NZAOADiese Verpflichtungen stellen einen weiteren Schritt in der CSR-Strategie der Coface dar, die auch ihre Zeichnungspolitik in der Kreditversicherung überarbeitet hat, um neue Policen auszuschließen, die Aktivitäten im Zusammenhang mit Öl und Gas abdecken. Diese Maßnahmen ergänzen die Ausschlüsse für kohlebezogene Aktivitäten, die bereits seit vielen Jahren in Kraft sind. Coface unterstützt auch weiterhin langfristige ESG-Projekte durch Single-Risk-Versicherungslösungen."Mit dem Beitritt zur Net-Zero Asset Owner Alliance bekräftigen wir unser Engagement zur Unterstützung der Energiewende und zum Erreichen der Kohlenstoffneutralität bis 2050 mit dem Zwischenziel, den CO2-Fußabdruck unseres Anlageportfolios bis 2025 um 30 Prozent zu reduzieren", sagt Carole Lytton, Generalsekretärin von Coface.Pressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandSebastian Knierim - Pressesprecher -Tel. 06131/323-335sebastian.knierim@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51597/5704954