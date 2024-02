Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve (FED) hat die Leitzinsen am Mittwoch (31.1.) unverändert bei 5,25 bis 5,5 Prozent belassen, so die Experten von "FONDS professionell".Dies sei allgemein erwartet worden. Umfangreiche Änderungen habe es allerdings im Statement und in der Presseerklärung gegeben, mit denen der Offenmarktausschuss um FED-Chef Jerome Powell seine Entscheidung erläutere und einen Ausblick auf die künftige Geldpolitik gebe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...