Volvo erwägt, sich aus seiner finanziellen Beteiligung an der gemeinsam mit Geely gehaltenen Elektroauto-Marke Polestar zurückziehen. Mit den so freigemachten Finanzmitteln wolle man eigene Investitionen in Technik und Produktionsanlagen stemmen. Wie Volvo Cars im Rahmen der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen für 2023 mitteilt, wird man kein frisches Kapital mehr für Polestar bereitstellen und prüft "eine Anpassung seiner Beteiligung" am E-Auto-Hersteller. ...

