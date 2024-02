Der Goldpreis findet sich aktuell bei 2044 US-Dollar und verzeichnet damit in den letzten 24 Stunden ein Plus von 0.45 %. Diese Entwicklung markiert den vierten Tag in Folge eines Anstiegs, angetrieben von der Spekulation, dass die US-Notenbank die Zinssätze in diesem Jahr signifikant senken könnte. Trotz einer klaren Ablehnung der Idee einer Zinssenkung im März durch die Fed, bleibt die Hoffnung auf eine lockere Geldpolitik bestehen. Die positive Tendenz der vergangenen Woche mit einer Steigerung von 1.3 % fügt sich in ein Umfeld globaler Unsicherheiten und ...

