Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power aus Großbritannien hat zuletzt eine mächtige Überraschung hingelegt. Die Briten haben am Mittwoch mit dem Plus von 24 % einen der besten Tage aller Zeiten fabriziert und damit für Aufsehen gesorgt. Selbst solche Krisenaktien wie Nel Asa haben sich im Gefolge massiv nach oben bewegt. Nel Asa konnte ungefähr 5 % gewinnen, und dies, ohne eine Nachricht am [...]

