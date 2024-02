Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Unfassbar, was Plug Power am Mittwoch gelang. Die US-Amerikaner sind mit einem mächtigen Satz nach oben über die Marke von 4 Euro aufwärts geklettert. Damit hätten relativ sicher auch die zuversichtlichsten Investoren nicht mehr gerechnet. Beobachter sprechen von einem Durchmarsch, den Plug Power zuletzt an den Aktienmärkten hingelegt hat. Die Notierungen haben schon am Montag einen Gewinn [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...