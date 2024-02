Der von KUBI e.V. und den Versicherungsforen Leipzig ausgelobte Eisenhut-Award feiert Silber-Jubiläum. Noch bis zum 16.02.2024 können sich Anbieter von Vertriebssoftware in der Assekuranz und im Finanzdienstleistungsbereich wie Versicherer, Vertriebsgesellschaften oder Softwarehäuser bewerben. Den Eisenhut-Award für Vertriebssoftware in der Assekuranz und im Finanzdienstleistungsbereich gibt es bereits seit dem Jahr 2000. Der Wettbewerb richtet sich an Finanzdienstleister bzw. Anbieter von Vertriebssoftware ...

