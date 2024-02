Arlesheim (ots) -- Reichweitenstarke 360°-Kampagne inklusive Riesenposter in den größten deutschen Städten- Einführung der neuen "Skin Food Nährende Gesichtspflege" ab 15.3.2024- Auftakt zur Modernisierung und Premiumisierung der Marke unter der Führung von CEO Tina MüllerMit ihrer neuen und reichweitenstarken Kampagne "Touched by Nature" startet Weleda einen Markenmodernisierungskurs und widmet sich gleichzeitig dem ausgeprägten gesellschaftlichen Wunsch und der Sehnsucht nach mehr Einklang zwischen Mensch und Natur. Weleda steht für zertifizierte Naturkosmetik auf Basis ausgewählter Heilpflanzen und fördert seit über 100 Jahren genau diese tiefe Verbundenheit zwischen Mensch und Natur.Mit der neuen Kampagne "Touched by Nature" geht Weleda neue Wege. Denn sie ist der Auftakt einer neuen Markeninszenierung, die Weleda neue Modernität verleiht und die hohe Qualität der Produkte wiederspiegelt. Mit der neuen Kampagne setzt Weleda auf eine ästhetische Inszenierung, die Mensch und Natur in den Mittelpunkt rückt. Den Auftakt macht die Kampagne zur ikonischen Pflegelinie Skin Food, ein weltweiter Erfolg seit fast 100 Jahren und so stark wie nie.Im Mittelpunkt steht die Berührung. Die Kampagne zeigt zum einen, wie sich die Natur schützend um unsere Haut legt. Geleitet von dem Wissen, dass die wirksamsten Inhaltsstoffe aus der Natur selbst kommen. Zum anderen zeigt sie die Lust auf Berührung. Denn Berührung ist der beste Beweis für eine "Haut zum Anfassen schön"."Unsere Kund:innen wissen, dass sie mit hochwirksamen Weleda Produkten auch eine Wahl für unseren Planeten treffen", sagt Weleda CMO Lars Zirpins. Nachhaltigkeit spielt seit Gründung bei Weleda eine zentrale Rolle. Seit mehr als 100 Jahren steht Weleda für konsequent natürliche Inhaltsstoffe und regeneratives Wirtschaften.Die in Zusammenarbeit mit der Produktionsagentur Tempomedia und dem Kreativberater Mathias Stiller entstandene Kampagne startet am 1.2.2024 mit dem Fokus auf eine junge Zielgruppe. Basierend auf einer "Digital first" Mediastrategie fokussiert die Kampagne auf Instagram, Facebook, Youtube, Pinterest und Tik Tok. Flankiert werden die digitalen Aktivitäten durch Connected TV, Addressable TV und gezielte Out-of-Home-Aktivitäten mit Riesenpostern und Megalights sowie Programmatic Digital OOH rund um die relevanten Einkaufsstätten in deutschen Großstädten.Unter der Skin Food Serie führt Weleda in den DACH-Ländern ab Februar sukzessive ebenfalls die neue Skin Food Nährende Gesichtspflege mit einer hochwirksamen Tages- und Nachtpflege ein.CredentialsWeleda:Chief Marketing Officer: Lars ZirpinsDirector Brand Management: Susanne SchgagulerBrand Manager Skin Care: Stefanie SieghörtnerMarketingleitung DACH: Iris FrießSenior Marketing Manager DACH: Simona Elisa IovinoContent & Campaign Manager, Alexandra SchräderProduction Company: Tempomedia Filmproduktion GmbH, Vera PortzConceptual Lead: Mathias StillerCast: Engla Eriksson und Federico FroldiBotanical Set Design: Valentina Teinitzer @ Studio de PasqualeMedia Agency: Havas Media, Alessia Di NotoDigital Agency: WongDoody, Henrik Koppmann, Alexa NochtÜber WeledaDie Weleda AG ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel. Insgesamt ist Weleda in über 50 Ländern vertreten und beschäftigt rund 2.500 Mitarbeitende. Weleda ist die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Naturkosmetik und Anthroposophischen Arzneimitteln. Weleda betreibt sechs eigene Gärten nach biologisch-dynamischer Anbauweise und setzt sich insbesondere für die Biodiversität und gesunde Böden ein. Weleda ist eine zertifizierte B Corp.Informationen zur Weleda Gruppe finden Sie unter www.weleda.de / www.weleda.ch / www.weleda.atPressekontakt:Tobias JakobGroup CommunicationsTel.: + 49 162 27 56 365E-Mail: tjakob@weleda.deOriginal-Content von: Weleda AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25239/5705070