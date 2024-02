Der Termin ist günstig. Am 22. Februar 2024 veröffentlichen - zumindest nach jetzigem Stand - noch gar nicht so fürchterlich viele Unternehmen aus dem Spezialwertebereich ihre neuesten Geschäftszahlen und garnieren dies zusätzlich mit einer Online-Präsentation. Am ehesten dürften die Smallcap-Investoren an diesem Tag noch auf die virtuelle Veranstaltung der Smartbroker Holding schauen. Die Chancen stehen ... The post Datron: Einen Blick wert appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...