Wer den Kauf eines Eingeheims plant, kann ab 1. März in vielen Fällen von langfristig günstigem Baugeld profitieren. Die Änderung: Beim Förderprogramm "Wohneigentum für Familien" der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau(KfW) wird die Zinsbindung für Darlehen zwischen 170 000 und 270 000 Euro von zehn auf 20 Jahre verdoppelt. Eigenheimer in spe sollen so mehr Planungssicherheit erhalten. Die Bedingungen: Die Zinshöhe für den KfW-Kredit variiert ...

