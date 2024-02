Wien (www.fondscheck.de) - Lombard Odier Investment Managers (LOIM) baut sein Führungsteam weiter um, so die Experten von "FONDS professionell".Nachdem kürzlich Bettina Ducat zur Co-Leiterin ernannt worden sei, sei nun Adam Molina zum neuen Chef fürs Operative (Chief Operating Officer, COO) berufen worden. Er folge auf Alexandre Meyer, der zum Managing Partner der Lombard Odier Gruppe ernannt worden sei, wie das Unternehmen mitteile. Molina werde in seiner neuen Position eine Reihe von Kernfunktionen beaufsichtigen, darunter Handel, IT & Operations, Fondsservices, Legal & Compliance, Kundendienst und Finanzen. ...

