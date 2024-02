Die Porr Umwelttechnik GmbH kauft 100 Prozent der Anteile an dem Kiesgewinnungs-Unternehmen Pannonia, mit 11 Mio. Tonnen Kiesressourcen und Sitz im Raum Parndorf und Markgrafneusiedl. Hauptgeschäftsfelder der Pannonia Gruppe sind die Rohstoffaufbereitung und -lieferung sowie Erdbau und Deponiebetrieb. "Mit diesem Schritt bauen wir unsere Kompetenzen im Bereich Rohstoffaufbereitung aus. Zudem sichern wir die Versorgung unserer Baustellen im Großraum Wien mit Zuschlagsstoffen für die Herstellung von Beton ab", erklärt Porr CEO Karl-Heinz Strauss. Der Pannonia-Standort in Parndorf verfügt über ein 480 Meter langes Bahn-Anschlussgleis. Insbesondere große Aushubmengen von Infrastrukturprojekten können so per Bahn angeliefert, aufbereitet ...

