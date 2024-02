2,25 Mrd. $ soll BAYER in einem der bekannten Verfahren zahlen. An wen? Dem Kläger stehen 250 Mio. $ zu, doch 2 Mrd. $ entfallen auf eine Strafe als Warnung für andere (typisch amerikanisch), wovon im Zuge der Nachverhandlungen etwa 30 % übrig bleiben. Das entspricht allen Vorläufern seit dem berühmten Skandalurteil gegen PHILIP MORRIS vor über 40 Jahren. Die Konsequenz für BAYER: Rd. 500 Mio. $ dürfte der echte Schaden werden. Jetzt kommt es darauf an, ob die Basis 30 € für den Kurs hält. Wir hatten darüber berichtet. Warum ist das wichtig? An dieser Grenze liegen mehrere Sicherheitsorders großer Fonds. Bricht die Barriere, sind sehr schnell 25 € oder weniger für ein bis zwei Tage möglich. Das wäre das Superschnäppchen für Käufe.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 05! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 05 u. a.:- Die Konsolidierung der Märkte im ersten Quartal ist noch nicht vollständig absolviert- Die Bewertung der Wirtschaftsdaten geht extrem auseinander- HOCHTIEF erwischte es spanisch- Deutsche Mid Caps schwächeln- HEIDELBERG MATERIALS - Das Ziel lautet Klimaneutralität- Doppelwette im IT-Bereich- Blick auf die Immobilien-Branche- Europa: Paris entdeckt den Luxus neuIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info