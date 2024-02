Hamburg (www.fondscheck.de) - Deutschlands älteste Privatbank erweitert das Team im Family-Office-Bereich, so Berenberg in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zum 01. Februar wird Anna-Lena Röhn (22) das Team als Junior Relationship Managerin am Standort Frankfurt verstärken. Sie wird an den Leiter des Family-Office-Bereichs, Dennis Nacken, im Wealth & Asset Management berichten. Zuvor hat Röhn den Bereich bereits als Werkstudentin unterstützt. ...

