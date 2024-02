Auch in den USA bleiben Wasserstoffautos ein kleines Nischensegment. Die beiden Pkw-Modelle werden aber auch nur in einem Bundesstaat verkauft - aufgrund der mangelnden Infrastruktur. Die beiden verfügbaren Serienmodelle Toyota Mirai und Hyundai Nexo werden ohnehin nur in Kalifornien angeboten und wurden im vergangenen Jahr 2.737 (Mirai) bzw. 241 Mal (Nexo) verkauft. Insgesamt wurden 2023 in den USA also 2.968 H2-Pkw abgesetzt. Das sind zwar zehn ...

