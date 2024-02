Einen neuen Weltrekord für das effizienteste Solarmodul hat Oxford PV, ein Pionier in der Solartechnologie der nächsten Generation, aufgestelltDamit setzt das Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein für den Aufbau einer innovativen und wettbewerbsfähigen Solarindustrie in Europa. Das Modul, das in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE entwickelt wurde, erzielt einen Rekordwirkungsgrad von 25 Prozent. ...

