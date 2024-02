Wallisellen (ots) -



Die Sportwagen-Ikone schlägt das nächste Kapitel ihrer legendären Geschichte auf: Ab heute können Kunden in Europa den neuen Ford Mustang* bestellen. Der meistverkaufte Sportwagen der Welt1 überzeugt in seiner jüngsten Auflage durch herausragende Fahrleistungen, ein hochmodernes Digital-Cockpit und einen weiterentwickelten V8-Motor. Mit seinem aufgefrischten, kantigereren Design spricht er die nächste Fan-Generation an und steht wieder als Fastback sowie in der Convertible genannten Cabrio-Ausführung zur Wahl. Der Mustang GT leistet fortan...



Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.



Pressekontakt:



Dominic Rossier

Ford Motor Company (Switzerland) SA

+41 43 233 22 80

drossier@ford.com



Original-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100915739

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken