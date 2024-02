© Foto: Maksym Yemelyanov - picture alliance / Zoonar



Die bekannte Short-Sellerin Fahmi Quadir, bekannt geworden durch ihre Rolle in der Netflix-Dokumentation "Dirty Money", hat sich ein neues Ziel gesetzt: Adtalem Global Education.Adtalem ist ein Bildungsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von zwei Milliarden US-Dollar, betreibt Einrichtungen wie die Online-Hochschule Walden University, die Krankenpflegeschule Chamberlain University und die Ross University School of Medicine in Barbados. Quadirs Firma, Safkhet Capital, hat Adtalem in einem neuen Bericht, der CNBC exklusiv vorliegt, als "ein toxisches Nebenprodukt eines unvollkommenen Hochschulsystems" bezeichnet. Quadir selbst hat gegenüber CNBC erklärt, dass sie eine Short-Position in …