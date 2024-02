© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques



PayPal plant, neun Prozent seiner Belegschaft oder 2.500 Mitarbeiter zu entlassen. Die Kostensenkungsmaßnahme hat am Markt jedoch keine Aktienrallye ausgelöst - ganz im Gegenteil. Die PayPal-Aktie schloss den Mittwochshandel 3,71 Prozent tiefer bei 61,32 US-Dollar. Mizuho-Securities-Analyst Dan Dolev sagte in einem Bericht, dass der Stellenabbau die Gewinne zwar verbessern werde, aber die Wall Street mehr vom neuen CEO Alex Chriss erwarten könnte. "Wir glauben, dass die Aktie eher auf der Grundlage von Umsatz- und Bruttogewinnzahlen gehandelt wird - insbesondere im Hinblick auf die Aktienposition im Vergleich zu Apple Pay - als auf der Grundlage von Kostensenkungen", so Dolev. Andrew Bauch …