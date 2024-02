LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Analystin Lydia Rainforth hat laut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine positive Reaktion auf den Quartalsbericht des Öl- und Gaskonzerns bereits erwartet. Sie verwies auf die dank eines starken Gashandels deutlich über den Erwartungen liegenden Ergebnisse. Die Mischung der Ausschüttungen an die Aktionäre in Form von Aktienrückkäufen und gesteigerter Dividende ist ihr zufolge zudem eine Botschaft des Managements über den Wert, den dieses in der Shell-Aktie sieht./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 08:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 08:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken