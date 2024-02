Chicago (ots/PRNewswire) -Die Ernennung von Ackerman festigt die Investition von Heidrick & Struggles in das Wachstum des Marktes für hochwertige unabhängige Talente und seine marktführende Position in diesem Bereich weiter.Heidrick & Struggles International, Inc. (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, gab heute die Ernennung von Sunny Ackerman zur globalen geschäftsführenden Partnerin für On-Demand Talent ab dem 12. Februar bekannt. In dieser Position wird Ackerman die On-Demand-Talentlösungen von Heidrick & Struggles weltweit führen, einschließlich Business Talent Group (BTG) und Atreus.Durch die Übernahme von BTG im Jahr 2021 wurde Heidrick & Struggles die erste Firma für Führungsberatung weltweit, die das vollständige Spektrum an Lösungen für hochwertige Talente anbietet, einschließlich On-Demand, unabhängige Fachleute, Interim-Führungskräfte und Festanstellungen. Heidrick & Struggles erweiterte sein Segment für On-Demand-Talente in Europa weiter durch die Übernahme von Atreus in Deutschland im Jahr 2023.Ackerman ist eine visionäre Führungspersönlichkeit mit starkem Fokus auf die Zukunft der Arbeit und Erfahrung in der Skalierung innovativer Personallösungen. Bevor sie zu Heidrick & Struggles kam, war sie bei SThree als Präsidentin für Amerika tätig, einem globalen Talentpartner, der sich auf Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM) spezialisiert hat. Sie war für das zweitgrößte Gebiet von SThree zuständig und erzielte einen jährlichen Umsatz von über 300 Mio. US-Dollar. Ackerman widmete außerdem einen großen Teil ihrer Karriere der Förderung der Interessen von Frauen am Arbeitsplatz und schuf Karriere-Pipelines für unterrepräsentierte Gruppen. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Vorstand von TechServe Alliance sowie im Führungsrat von Women Business Collaborative."Lösungen für hochwertige unabhängige Talente werden immer mehr eingesetzt, um die Führungslücken in Unternehmen in dieser sich schnell entwickelnden Geschäftslandschaft zu überbrücken. Sunny ist seit 25 Jahren in der Branche tätig und ist eine anerkannte Führungskraft mit Praxiserfahrung sowie einer Marktperspektive auf den wachsenden Sektor der On-Demand-Talente", sagte Dan Ryan, Partner in der Niederlassung von Heidrick & Struggles New York und führender Sponsor, On-Demand-Talent.Bevor Ackerman zu SThree kam, war sie bei der Frank Recruitment Group als Präsidentin für Amerika tätig. Sie war außerdem 13 Jahre bei ManpowerGroup, wo sie zuletzt als leitende Vizepräsidentin und allgemeine Direktorin für Nordamerika arbeitete. Sunny wurde in den Jahren 2022 und 2023 vom Staffing Industry Analyst als eine der 100 einflussreichsten und mutigsten Führungskräfte der Branche in Nordamerika ausgezeichnet. Sie erhielt darüber hinaus fünf Mal den Award "Global Power 150 Women in Staffing"."Wir freuen uns, Sunny zu einem solch entscheidenden Zeitpunkt im Unternehmen willkommen zu heißen. Wir sind davon überzeugt, dass ihr Fachwissen in den Bereichen Technologie, professionelle Dienstleistungen und Personallösungen die Bereitschaft dieses wesentlichen Aspekts unseres Unternehmen verbessern und die strategischen Fähigkeiten für die Anforderungen unserer Kunden erfüllen wird", sagte Tom Murray, globaler geschäftsführender Partner für Führungskräftevermittlung. Murray wird ab dem 4. März 2023 die Position als Präsident für Heidrick & Struggles übernehmen.Ackerman fügte hinzu: "Wir befinden uns in einer Zeit des Wandels, die Agilität und Flexibilität von Unternehmen weltweit fordert. Heidrick & Struggles ist bekannt für seinen erstklassigen Kundenservice und hat seine marktführende Position in diesem Bereich durch die Ergänzung von On-Demand-Talentlösungen gefestigt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team daran zu arbeiten, das kontinuierliche Umsatzwachstum zu fördern und die Talentlandschaft weiterzuentwickeln, während wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Geschäftsziele zu erreichen."Informationen zu Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf von weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln. Dabei bringen wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Diversität und Inklusion, Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, Organisations- und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung und unabhängige Talent-auf-Abruf-Lösungen zusammen. Pressekontakt:Bianca WilsonLeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, AmerikaHeidrick & Strugglesbwilson@heidrick.com