Die Aktie von Etsy legt heute im frühen Handel rund elf Prozent zu, nachdem ein Partner des Hedgefonds Elliot Investment Management in den Verwaltungsrat berufen wurde. Der Elliott-Partner Marc Steinberg wird offiziell ab dem 5. Februar dem sogenannten "Board of Directors" und dem Prüfausschuss von Etsy angehören, verkündete der Online-Marktplatz in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Der aktivistische Hedgefonds hält laut Bloomberg einen Anteil von rund 13 Prozent an Etsy. Laut dem Etsy-CEO Josh ...

