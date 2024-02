Anleger sind zur Wochenmitte vorsichtig geworden und halten sich mit neuen Zukäufen zurück. Zudem gibt es eine Vielzahl an Unternehmensberichten, die verarbeitet werden wollen. Die Varta-Aktie ist ohnehin angeschlagen und in diesem Marktumfeld fällt die Aktie heute massiv. Anleger müssen hier jetzt vorsichtig sein, um keine weitere böse Überraschung zu erleben.Operativ lag das Unternehmen in den letzten Monaten oft hinter den Erwartungen der Anleger zurück. Auch die Analysten wurden enttäuscht und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...