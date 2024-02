© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Im Gespräch mit wallstreetONLINE spricht Marktexperte Lars Wißler über die Fed, die Earnings-Season und enttäuschte Erwartungen. Trotz sehr solider Quartalszahlen haben die Earnings der großen Tech-Unternehmen bisher kaum für Freundensprünge an den Märkten gesorgt. Zusätzlich trat die Fed am Mittwoch nochmal auf die Euphoriebremse. Zinssenkungen im März sind erstmal vom Tisch. Wie geht es jetzt weiter an den Märkten, wo nach den jüngsten Rekordhochs so etwas wie Katerstimmung herrscht? Lars Wißler erklärt bei wO-TV, wieso die Euphorie der letzten Monate allmählich in Enttäuschung umschlägt. Jetzt das komplette Interview ansehen! Moderation und Text: Julian Schick, wallstreetONLINE-Redaktion …