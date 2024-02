Mehr Infos zu den Börsendiensten von Lars Wißler finden Sie hier: Aktie der Woche: http://tinyurl.com/3k6ztvus Hebel der Woche: http://tinyurl.com/pkwwpupm Trotz sehr solider Quartalszahlen haben die Earnings der großen Tech-Unternehmen bisher kaum für Freundensprünge an den Märkten gesorgt. Zusätzlich trat die Fed am Mittwoch nochmal auf die Euphoriebremse. Zinssenkungen im März sind erstmal vom Tisch. Wie geht es jetzt weiter von den Märkten, wo nach den jüngsten Rekordhochs so etwas wie Katerstimmung herrscht. Lars Wißler erklärt bei wO-TV, wieso die Euphorie der letzten Monate allmählich in Enttäuschung umschlägt. Jetzt das komplette Interview ansehen!