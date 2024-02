Der österreichische Gründer Thorsten de Jong ist im Mai 2023 mit dem Start-up Finyoz an den Start gegangen. Nun hat das Unternehmen eine gleichnamige Plattform gelauncht, mit der private und institutionelle Kunden im Bereich Factoring bzw. Rechnungsfinanzierung zusammengebracht werden sollen. Beim Factoring können Unternehmen Forderungen, die z. B. durch den Verkauf einer Dienstleistung oder von Waren entstehen, an ein Factoring-Institut weiterverkaufen, um so die Gelder sofort erhalten zu können. ...

