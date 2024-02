Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BYD hat am Donnerstag - immerhin - einen Aufschlag geschafft. Es ging für den Titel um mehr als 0,5 % aufwärts. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, werden Investoren denken, die sich an Analysten orientieren. Denn es gibt zahlreiche Stimmen, die davon ausgehen, BYD sei deutlich mehr wert als die aktuell aufgerufenen 62 Mrd. Euro an Marktkapitalisierung. Analysten gehen sogar [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...