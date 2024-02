Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft DWS hat im vergangenen Jahr 22,6 Milliarden Euro an frischem Geld eingesammelt, so die Experten von "FONDS professionell".Geldmarktfonds hinzugenommen seien es sogar 28,3 Milliarden Euro. Dies habe die Asset-Management-Tochter der Deutschen Bank bei der Bekanntgabe der vorläufigen Jahreszahlen mitgeteilt. Die Zuflüsse seien allen Sparten entsprungen, also sowohl den aktiven wie den passiven Portfolios sowie dem Feld der alternativen Investments. Das insgesamt verwaltete Vermögen sei im Laufe des vergangenen Jahres um vier Prozent auf 896 Milliarden Euro geklettert. ...

