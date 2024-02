Der Solarenergiemarkt ist kräftig in Bewegung, der Ausbau der Produktionsanlagen übertrifft alle politischen Zielmarken und wird sich unvermindert fortsetzen. In diesem Segment bündeln nun die aream Advisory GmbH und die Aeolon Energieprojekte GmbH ihre Kräfte in einer strategischen Kooperation. "Gemeinsam werden wir ein umfassendes Solarportfolio entwickeln", erklärt Jörn Preuth, Co-Geschäftsführer aream Advisory, die zur aream Group gehört. Für 2023 hatte die Bundesregierung einen Solar-Zubau von neun Gigawatt angepeilt. Dieser Wert wurde weit übertroffen, Anfang Dezember 2023 belief sich der Zubau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...