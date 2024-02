Plug Power hat seine neue Wasserstoff-Produktionsanlage in Georgia in Betrieb genommen und die erste Kundenabfüllung von flüssigem Wasserstoff erfolgreich durchgeführt. Das Unternehmen erhielt daraufhin positive Bewertungen von Analysten, was zu einem deutlichen Aktienkursanstieg um 19,30 Prozent führte.Erste erfolgreiche Kundenabfüllung von flüssigem Wasserstoff Kürzlich hat Plug Power seine Wasserstoff-Produktionsanlage in Woodbine, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...