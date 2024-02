Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Auch am Donnerstag wurde oder wird Nel Asa seinem Ruf gerecht. Die Norweger sind ausgesprochen schwach und können sich der besseren Stimmung am Markt für die Wasserstoff-Aktien derzeit nicht anschließen. Die Kurse sind am Donnerstag um annähernd -1,3 % gesunken. Das bedeutet auch, dass wieder weniger als 10 % Abstand auf den Kurs von 0,43 Euro erzeugt sind. Die Aktie [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...