Am Dienstag hat die US-Kaffeekette ihre aktuellen Quartalszahlen vorgelegt. Die kamen bei Anlegern eher nicht so gut an. Dabei hatte es zunächst geheißen die Zahlen seien etwas besser als befürchtet ausgefallen. Doch auch bei Starbucks gibt es ein allgegenwärtiges Problem. Viele Unternehmen verschrecken dieser Tage nach einem guten kurstechnischen Lauf vor allem mit ihren verhaltenen Prognosen. Bei Starbucks kamen noch eher schwache Zahlen hinzu. In den USA stieg der Umsatz pro Filiale lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...