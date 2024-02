Corteva hat die Analystenerwartungen mit seinen jüngsten Quartalsergebnissen deutlich übertroffen. Insbesondere beim Gewinn je Aktie um mit dem Ausblick konnte der US-Konzern bei den Anlegern punkten. Für die Corteva geht es daher am Donnerstag an der Wall Street zweistellig nach oben.Für das Quartal, das am 31. Dezember endete, meldete Corteva ein Betriebsergebnis von 15 Cent pro Aktie, deutlich ...

