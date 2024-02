Der Zusammenschluss erweitert zudem die inländischen Kapazitäten von Rock-it in den Bereichen Live-Tourneen, Film- und TV-Produktion sowie in der geschäftskritischen Logistik für hochwertige Güter

Rock-it Cargo, ein Unternehmen von Global Critical Logistics (GCL) und weltweit führend in der ganzheitlichen Logistik für Live-Events und hochwertige Güter, hat heute die Übernahme des in North Carolina ansässigen Speditionsunternehmens SOS Global (SOS) von der NEP Group bekannt gegeben. Das fusionierte Unternehmen ist damit der größte globale Anbieter von Speziallogistik in den Bereichen Live-Tourneen, Sport und Rundfunk. Die Übernahme wurde am 31. Januar 2024 abgeschlossen, die Konditionen wurden nicht bekannt gegeben.

Rock-it hat in den letzten Jahren seine Führungsposition im Bereich Live-Musik-Tourneen durch die Diversifizierung in die Sektoren Sport und Rundfunk, Film- und Fernsehproduktion sowie vermögende Privatkunden ausgebaut und ist daher erheblich gewachsen. Rock-it und seine Schwesterunternehmen haben Niederlassungen in 18 Ländern und haben im Jahr 2023 Lieferungen in mehr als 115 Ländern abgewickelt. Rock-it nutzt sein einzigartiges Netzwerk und seine Erfahrung, um seinen Kunden in jedem Markt Komplettlösungen mit der gleichen persönlichen Note und dem Ethos "Scheitern ist keine Option" zu liefern, das es seit seiner Gründung im Jahr 1978 mit den ersten Kunden Uriah Heep und Led Zeppelin prägt.

SOS ist auf Speditions- und Logistikdienstleistungen für Live-Veranstaltungen spezialisiert, insbesondere in der Sport- und Rundfunkbranche. Das Unternehmen bedient alle großen amerikanischen Sport- und Nachrichtensender, die größten US-Profisportligen und viele der größten Zulieferer dieser Unternehmen. SOS hat seinen Sitz in New Bern, North Carolina, und verfügt über weitere Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

"Heute bringen wir zwei bewährte Marken mit insgesamt 83 Jahren Erfahrung zusammen", sagte Daniel Rosenthal, Präsident und CEO von GCL. "Seit 38 Jahren wissen die Kunden, dass sie für ihre wertvollsten Güter einen "SOS-Notruf" über ein rund um die Uhr und ganzjährig operierendes Zentrum absetzen können. Das Erbe von SOS wird als Teil von Rock-it Cargo mit erweiterten Dienstleistungen und weltweitem Zugang über unser konkurrenzloses Netzwerk gestärkt. Ich habe mich sehr gefreut, Ed Reno und das SOS-Team kennenzulernen, und ich kann es kaum erwarten, unser Geschäft auszubauen und unsere Kunden gemeinsam besser zu bedienen. Der Umfang, die Tiefe und die Fähigkeiten von Rock-it und SOS sind im Bereich der weltweiten Live-Performance-Tourneen und Live-Sportveranstaltungen beispiellos."

Die Übernahme steht im Einklang mit den strategischen Plänen von GCL, die globale Position von Rock-it im Sport- und Broadcast-Sektor zu stärken und die inländischen Kapazitäten in den Bereichen Live-Touring, Events, Film und Theater auszubauen. Im Jahr 2023 stammten mehr als 85 der Einnahmen von GCL aus internationalen Sendungen, während ein Großteil der Einnahmen von SOS im Inland erzielt wurde.

Ed Reno, Präsident von SOS, der bei GCL bleibt und Rosenthal direkt unterstellt ist, erklärte: "Unser Team ist sehr erfreut, seine Kräfte mit Rock-it zu vereinen. SOS verfügt über ein solides inländisches Netzwerk und operative Fähigkeiten, die auf die Bedürfnisse unserer Sport- und Rundfunkkunden zugeschnitten sind. Der Beitritt zu einem größeren internationalen Marktführer im Bereich Speziallogistik ist gut für unsere Kunden und gut für unser Team."

GCL hat in letzter Zeit mehrere Übernahmen getätigt, um sein globales Angebot in den Bereichen Live-Touring, Sport, Rundfunk, Film- und Fernsehproduktion, Kunst sowie klassische und hochwertige Automobile zu erweitern. Zu dieser "Einkaufstour" gehören die Übernahmen von Classic Automotive Relocation Services (CARS), dem weltweit größten Transporteur hochwertiger Automobile, und Dynamic International, einem der führenden internationalen Logistikanbieter für Film- und Fernsehproduktionen.

ÜBER GLOBAL CRITICAL LOGISTICS (GCL)

Global Critical Logistics (GCL) mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Logistik für Live-Veranstaltungen, Logistik und Fracht für vermögende Kunden. Es ist die Holdinggesellschaft für eine Reihe Marken, darunter Rock-it Cargo, Dietl, Dynamic International, CARS, SOS, Cosdel, Xtreme und Dell Will.

Die führenden Marken der GCL-Familie konzentrieren sich auf anspruchsvolle, unternehmenskritische Luft-, See- und Landfrachttransporte und Logistikdienstleistungen und arbeiten mit Kunden aus den Bereichen Live-Entertainment, Musiktourneen, Sport, Motorsport, Firmenveranstaltungen, Theater, Messen, Kunst, Film- und Fernsehproduktion, Rundfunk, klassische und hochwertige Automobile sowie Industrieprojekte zusammen.

GCL verfügt über Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Ozeanien und Asien, die durch ein Netzwerk von langjährigen, auf kritische Logistik spezialisierten Partneragenturen ergänzt werden.

Die Unternehmen von GCL bedienen jährlich Tausende Kunden und bieten seit über 45 Jahren maßgeschneiderte, spezialisierte Logistiklösungen für die anspruchsvollsten Transportanforderungen auf allen Kontinenten.

Hinter GCL steht ATL Partners, ein führendes sektorales Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in New York, das in die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Transport und Logistik investiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter gcl.global.

