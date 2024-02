Erste Forschungsergebnisse aus der Partnerschaft von Fluence mit der niederländischen Forschungsorganisation Innexo zeigen ein Stromsparpotenzial von bis zu 55 %

Fluence, ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, gab heute die erfolgreiche Fortsetzung seiner Partnerschaft mit dem niederländischen Unternehmen Innexo BV (Innexo) bekannt. Innexo ist ein spezialisiertes landwirtschaftliches Auftragsforschungsunternehmen mit den Schwerpunkten Molecular Farming und Heilpflanzen.

Fluence and Innexo's partnership tests the effects of eliminating the vegetation phase for cannabis cultivation. (Photo: Business Wire)

Die Forschungspartnerschaft von Fluence und Innexo konzentriert sich auf die Bewertung der Machbarkeit des Cannabisanbaus ohne die übliche vegetative Phase. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das im Allgemeinen mit einem geringeren Energieverbrauch verbunden ist und die Einsparungen direkt an die Erzeuger in Europa und weltweit weitergibt. Vorläufige Daten von Fluence und Innexo zeigen das Potenzial der "No-veg"-Anbaumethode, mit der Erzeugern Geld sparen und gleichzeitig Qualität und Konsistenz verbessern können. Die Teams von Fluence und Innexo beabsichtigen, in einem umfassenden Forschungsprojekt zusammenzuarbeiten, um diese ersten Ergebnisse zu validieren.

"Innexo nutzt sein umfassendes Wissen über Cannabissorten und die besten Vermehrungsmethoden, um den Erzeugern zu helfen, die effizientesten Anbaustrategien zu entwickeln", sagt Dominique van Gruisen, Geschäftsführer von Innexo. "Wir fühlen uns natürlich zu Partnern wie Fluence hingezogen, die mit unserem Fachwissen und unserem Engagement für Investitionen in innovative und wirkungsvolle Cannabisforschung mithalten können."

Die meisten kommerziellen Cannabisanbauer verwenden eine vegetative Phase, um ein angemessenes Pflanzenwachstum zu gewährleisten, das das Gewicht der Blüten unterstützt und ein volles und dichtes Blätterdach erzeugt. Diese Phase kann zwischen sieben Tagen und vier Wochen dauern und erfordert einen erheblichen Aufwand an Zeit, elektrischer Energie und Ressourcen. Erste Ergebnisse von Fluence und Innexo zeigen, dass ihre Methode das Potenzial hat, die Qualität und den Ertrag der Pflanzen zu erhalten und gleichzeitig bis zu 55 der jährlichen Stromkosten einzusparen, die direkt mit der Beleuchtung verbunden sind.

Wenn die Pflanzen normalerweise in die vegetative Phase eintreten würden, wurden sie stattdessen in den Blühraum verpflanzt, wo sie sofort die maximale Lichtintensität erhielten. In diesem System erreichen die Cannabispflanzen ihre endgültige Höhe zwischen 70 und 120 cm etwa 28 Tage nach dem Einpflanzen. Der Wegfall der zweiwöchigen Vegetationsphase bedeutet eine direkte Stromeinsparung von bis zu 252 Stunden pro Licht und Anbauzyklus. Weitere Einsparungen ergeben sich durch niedrigere HLK-Kosten und allgemein effizientere Anbauzyklen. Erste Untersuchungen zeigen, dass der "No-veg"-Anbau bei einer Pflanzendichte von acht bis 10 Pflanzen pro m 2 am effektivsten ist. Bisher hat die Forschung die Machbarkeit des "No-veg"-Anbaus bei sechs Cannabissorten, 10 verschiedenen Nährstofflinien und einem breiten Spektrum von Lichtintensitäten getestet.

"Die richtige Beleuchtung die eine starke Kombination aus fortschrittlichen Armaturen und Beleuchtungsstrategie umfassen muss spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung einer effizienteren und rentableren Methode für den Cannabisanbau", erklärte Dr. David Hawley, leitender Wissenschaftler bei Fluence. "Diese Untersuchung zeigt, wie wichtig es ist, vom ersten Tag an eine forschungsgestützte Beleuchtungsstrategie zu prüfen und darin zu investieren. Unser Ziel ist es, die Effektivität verschiedener Anbaustrategien zu erforschen, zu validieren und zu demonstrieren, um sicherzustellen, dass jeder Anbauer in Zusammenarbeit mit Fluence datengesteuerte Methoden in seinen Anlagen anwenden kann."

Die Forschungen von Fluence und Innexo ergaben, dass Erzeuger, die ohne vegetative Phase anbauen, Einsparungen erzielen können, darunter durchschnittlich 40 niedrigere Stromkosten und bis zu 40 niedrigere Arbeitskosten pro Erntezyklus. Die Forscher stellten fest, dass Schädlinge und Krankheiten aufgrund des schnellen Wachstums weniger Zeit hatten sich zu entwickeln, was zu einem gesünderen Endprodukt führte. Darüber hinaus könnte diese Methode durch die Eliminierung von C-Grade-Blüten den Abfall reduzieren, was mehr Erntezyklen pro Jahr ermöglicht und die allgemeine Vorhersagbarkeit für die Landwirte erhöht.

"Fluence schafft Mehrwert für Landwirte in der ganzen Welt, indem wir in Forschung investieren, die den Horizont des traditionellen Anbaus erweitert", so Sebastian Olschowski, Forschungsprojektleiter für EMEA bei Fluence. "Als Spezialist für Pflanzenbeleuchtung sind wir stolz darauf, Teil dieses Projekts zu sein, um die Zukunft der Cannabisforschung zu gestalten und unseren Kunden und Partnern wertvolles Wissen zu vermitteln."

Die Forschungskooperation zwischen Fluence und Innexo, die 2022 begann, hat sich auf die Zusammenarbeit in drei Programmen der Acceleration Platform for Innovation (API) von Innexo ausgeweitet. API ermöglicht es innovativen, kleinen Unternehmen aus dem Umfeld der Cannabisindustrie, Forschung im Bereich des medizinischen Cannabisanbaus zu betreiben.

