SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company drängt aggressiv auf die internationalen Märkte in Übersee und hat nun zusammen mit einem Händler einen Store in der Landeshauptstadt Berlin eröffnet. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) präsentiert fünf in Deutschland zum Verkauf...

Den vollständigen Artikel lesen ...