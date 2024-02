Wind River ,ein global führendes Softwareunternehmen für geschäftskritische intelligente Systeme, hat heute bekannt gegeben, dass OMRON Corporation, ein führendes Unternehmen für Automation in zahlreichen Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen, Sozialsysteme sowie Lösungen für Systeme und Geräte, Wind River Studio für die Entwicklung seiner Edge-Plattform für industrielle operative Technologielösungen ausgesucht hat.

OMRON nutzt Studio Workflow Automatisierung mit Wind River Studio Pipelines und Cloud-native Testfunktionen mit Wind River Studio Virtual Lab und Wind River Studio Test Automation, um die Produktivität der Entwicklung zu verbessern. Das Unternehmen wird auch Tools von Wind River Umgebungspartnern, die an der Systementwicklung beteiligt sind, integrieren und sie in das Rahmenwerk für die Automatisierung einbetten.

Durch die Bereitstellung einer fortschrittlichen Edge-Plattform, die informative und operative Technologien (IT und OT) überbrückt, möchte OMRON sowohl ökonomische als auch soziale Werte in der Produktion schaffen. Um die Produktivität in der Herstellung zu steigern, ist es notwendig, die Phase bis zur Marktreife zu verkürzen, dabei jedoch eine hohe Qualität aufrechtzuerhalten. Um diese Herausforderungen zu meistern und die Softwareentwicklung zu optimieren, hat OMRON sich für Studio als die beste Cloud-native Entwicklungsplattform entschieden, um die DevOps-Herangehensweise erfolgreich umzusetzen.

OMRON arbeitet daran, die Kohlenstoffbilanz seiner Produktlieferkette sichtbar zu machen und Lösungen für das Energiemanagement zu schaffen. Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen zu berechnen und zu vermindern, basierend auf Daten aus der Produktion. Studio wird eingesetzt, um die Software für die Anwendung zu entwickeln, die bei diesem Demonstrationsexperiment zum Einsatz kommt. Darüber hinaus wird OMRON Studio benötigen, um Anwendungen zu entwickeln, die den Bedarf von zukünftigen Werken durch die Bereitstellung dieser Edge-Lösungen befriedigen.

"In der Produktionswirtschaft gibt es einen Mangel an gut ausgebildetem Personal und die Herausforderungen werden komplizierter und komplexer. Lösungen, die IT und OT integrieren, sind der Schlüssel zur Lösung dieser Probleme. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit Wind River so wichtig, denn sie bringen Fachwissen in Cloud-nativen Entwicklungen mit, um intelligente Systeme in der Edge-Domain bereitzustellen und zu betreiben," sagte Jaeyoung Park, General Manager, Controller Division, Product Business Division HQ, Industrial Automation Company, OMRON Corporation.

"Da Systeme intelligenter werden, erfordern sie Lösungen, die über den gesamten Lebenszyklus hinweg Optimierung ermöglichen und zwar mit schneller Entwicklung, nahtloser Bereitstellung und dauernder Verbesserung der Software mithilfe von Erkenntnissen auf der Grundlage von Daten. Im Kerngeschäftsfeld von OMRON, der Kontrollautomatisierung, sind hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit notwendig. Wind River Studio erstellt eine Cloud-native Umgebung, die agile und geografisch weit verbreitete Entwicklung ermöglicht und gleichzeitig diese Anforderungen erfüllt," sagte Chisa Nakata, President, Wind River Japan. "Wir freuen uns, mit OMRON auf ihrem Pfad zur Erneuerung zusammenzuarbeiten und die Produktivität zu steigern sowie die Entwicklung intelligenter Systeme voranzutreiben."

Wind River Studio ist eine Cloud-native Plattform für Software-Entwicklung, Bereitstellung, Betrieb und Service für geschäftskritische intelligente Edge-Systeme. Darin stecken mehr als 40 Jahre an Wind River-Wissen und Erfahrungen in geschäftskritischen Bereichen. Studio ermöglicht Entwicklungs-Workflows, senkt die Entwicklungskosten und beschleunigt die Fähigkeiten für das Erstellen, Testen und die Bereitstellung an der Edge.

Mehr Informationen über Studio finden Sie unter:www.windriver.com/studio.

Über OMRON Corporation

OMRON Corporation ist ein führendes Unternehmen im Bereich Automatisierung mit Kernkompetenzen in der eigenen Sensing Control Think Technologie. Es ist in zahlreichen Branchen tätig, unter anderem industrielle Automatisierung, Gesundheitswesen, Sozialsysteme sowie Lösungen für Geräte und Module. OMRON wurde 1933 gegründet, beschäftigt ungefähr 30.000 Mitarbeiter weltweit, die in mehr als 130 Ländern Produkte und Dienstleistungen bereitstellen. Mehr Informationen finden Sie unter: www.omron.com/global/en/.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Portfolio, das durch erstklassige globale professionelle Dienstleistungen und Supportangebote sowie ein umfangreiches Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240201985579/de/

Contacts:

Jenny Suh

Wind River

510-749-2972

jenny.suh@windriver.com