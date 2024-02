COLORADO SPRINGS, Colorado, Feb. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sanborn Map Company, Inc. freut sich, die Gründung ihrer kanadischen Tochtergesellschaft Sanborn Geophysics, ULC mit Sitz in der Nähe von Toronto bekanntzugeben. Sanborn Geophysics wird sich auf geophysikalische Vermessungsdienstleistungen und den Verkauf von Ausrüstung konzentrieren und damit einen neuen Markt für Sanborn erschließen.



Sanborn Geophysics ist bestrebt, die Erfassung von Geodaten und die Möglichkeiten der Luftvermessung zu verbessern, und baut dabei auf das umfangreiche Fachwissen von Sanborn im Bereich Geodaten auf. John Copple, CEO von Sanborn, dazu: "Die Gründung von Sanborn Geophysics erweitert die bereits umfangreichen Fähigkeiten von Sanboarn in den Bereichen Geodatenerfassung und Luftvermessung. Wir sind in der einzigartigen Lage, nicht nur spezielle Daten zu sammeln, sondern dies auch mit unserer eigenen hochmodernen Ausrüstung zu tun."

Sanborn Geophysics wurde durch den Kauf der Vermögenswerte von Nuvia Dynamics, Inc. ermöglicht. Sanborn konnte außerdem Mitarbeiter einstellen, die nachweislich über Erfahrung in der geophysikalischen Vermessungstechnik verfügen und Sanborn Geophysics verstärken. Einige der Mitarbeiter von Sanborn Geophysics verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung und waren zuvor für Nuvia Dynamics Inc (früher bekannt als Pico Envirotec Inc) tätig. Beide Unternehmen können auf eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung geophysikalischer Vermessungstechnologien für die Mineralien- und Ölexploration sowie für geotechnische Anwendungen verweisen. Sanborn wurde von der Environmental Financial Consulting Group, LLC (EFCG) unterstützt. Die Bedingungen wurden nicht bekanntgegeben.

"Sanborn Geophysics wird neue Möglichkeiten für das Unternehmen schaffen, sowohl im Inland als auch international. Mit dieser Investition wollen wir unseren Kunden die besten Geodatenlösungen bieten", so Copple.

Über die Sanborn Map Company:

Die führende Rolle von Sanborn bei der Erstellung hochwertiger Geodaten begann 1866. Heute ist Sanborn führend in der Erfassung von Geodaten und in der technologischen Innovation und hat sich verpflichtet, seinen Kunden die besten umfassenden und modernen Geodatenlösungen anzubieten, die auf ihre Situation zugeschnitten sind. Als einer der größten Anbieter von End-to-End-GIS-Produkten und -Dienstleistungen in den USA bietet Sanborn u. a. folgende Leistungen an: Schrägaufnahmen, Orthobilder, Lidar-, Sonar-, geophysikalische und hyperspektrale Daten und Kartierungen, sichere Datenspeicherung und Streaming von unserem eigenen Datenzentrum, räumliche Analysen, kundenspezifische Anwendungsentwicklung, strategische GIS-IT-Planung und technische Beratung, kommerzielle Daten- und Cloud-Plattformen, Sanborn SAAS-Geodatenlösungen, Personalverstärkung und verwaltete GIS-Programmdienste. Der Vorteil von Sanborn ist, dass wir unseren Kunden helfen, die richtigen Daten und Technologien zu finden und Lösungen zu entwickeln, die ihren Bedürfnissen, ihrem Budget sowie ihren Systemanforderungen entsprechen. Die ISO 9001:2015-Zertifizierung von Sanborn ist ein weiterer Beweis für das Engagement des Unternehmens für Qualität.